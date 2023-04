Jogador que “gosta muito do Atlético-MG” é a sexta escolha do Draft da NFL

Começou nesta quinta-feira (27) o Draft 2023 da NFL. Os clubes da principal liga de futebol americano do mundo selecionam os jogadores universitários que serão o futuro da franquia. E um atleta ligado ao Atlético-MG foi o sexto escolhido na primeira rodada deste ano.

O offensive tackle Paris Johnson Jr., de 21 anos, foi selecionado pelo Arizona Cardinals. Mas qual é a ligação de Paris Johnson com o Galo?

No ano passado, o jogador apareceu em uma entrevista coletiva com uma camisa de treino do Atlético. Na época, ele demonstrou carinho pelo Galo e revelou ter ido a um jogo do time no Mineirão em 2022.

Eu gosto muito do @Atletico, minha namorada e a familia dela compraram a camisa para mim ir no jogo do Galo Março passado — Paris Johnson Jr. (@ParisJohnsonJr) November 13, 2022

A namorada de Paris Johnson Jr. é brasileira e atleticana e acompanhou de perto a escolha do jogador no draft. O evento deste ano aconteceu em Kansas City, no Missouri.

Primeiras escolhas

A primeira escolha do draft deste ano foi o quarterback Bryce Young, selecionado pelo Carolina Panthers. Veja o top 10:

Carolina Panthers escolheu o Quarterback Bryce Young (Alabama) Houston Texans escolheu o Quarterback C.J. Stroud (Ohio State) Houston Texans escolheu o Linebacker Will Anderson (Alabama) Indianapolis Colts escolheu o Quarterback Anthony Richardson (Florida) Seattle Seahawks escolheu o Quarterback Devon Witherspoon (Illinois) Arizona Cardinals escolheu o Offensive Tackle Paris Johnson Jr. (Ohio State) Las Vegas Raiders escolheu o Defensive End Tyree Wilson (Texas Tech) Atlanta Falcons escolheu o Running Back Bijan Robinson (Texas) Philadelphia Eagles escolheu o Defensive Line Jalen Carter (Georgia) Chicago Bears escolheu o Offensive Tackle Darnell Wright (Tennessee)