Jogadoras do Corinthians protestam contra Cuca: “Respeita as minas não é frase qualquer”

No mesmo dia em que Cuca estreou como comandante do Corinthians na derrota por 3 a 1 para o Goiás, jogadoras do time feminino do clube, além do técnico Arthur Elias, fizeram um post em tom de protesto.

A mensagem publicada neste domingo (23) cita a campanha “Respeita as Minas”, idealizada pelo Timão.

O técnico foi condenado por envolvimento em caso de estupro de uma menina de apenas 13 anos na Suíça, ocorrido em 1987, quando defendia o Grêmio. O fato levou muitos torcedores do Corinthians a contestar a contratação do treinador.

“Estar em um clube democrático significa que podemos usar a nossa voz, por vezes de forma pública, por vezes nos bastidores”, diz post publicado por atletas do Corinthians no Instagram. As jogadoras lembraram o mote “Respeita as Minas”, idealizado pelo clube.

“‘Respeita as Minas’ não é uma frase qualquer. É, acima de tudo, um estado de espírito e um compromisso compartilhado. Ser Corinthians significa viver e lutar por direitos todos os dias”, diz o post, publicado no Instagram por nomes como Tamires e Gabi Zanotti, além do técnico Arthur Elias.

A contratação de Cuca assustou o departamento de futebol feminino, o que levou o presidente Duilio Monteiro Alves a conversar com a diretora Cris Gambaré e com Arthur Elias. Ainda assim, as jogadoras decidiram protestar de forma pública neste domingo.

