Jogadores do Cruzeiro brigam e trocam empurrões por pênalti contra o Fluminense

Atacantes do Cruzeiro, Bruno Rodrigues e Henrique Dourado brigaram nesta quarta-feira (10) por uma cobrança de pênalti contra o Fluminense. Bruno Rodrigues pegou a bola para bater a penalidade, mas Dourado se irritou e tentou fazer a cobrança, com direito a empurrões e xingamentos.

O lance ocorreu aos 30 minutos do segundo tempo, após pênalti do zagueiro tricolor Manoel. Desde a marcação da penalidade, os atacantes começaram a discutir para cobrar o pênalti, e Henrique Dourado se exaltou, com direito a troca de empurrões.

O zagueiro Luciano Castan e demais cruzeirenses chegaram a tentar apartar a confusão. Depois do momento de tensão, Bruno Rodrigues bateu uma primeira vez, mas o goleiro Fábio defendeu. Contudo, o lance foi anulado após o camisa 1 do Flu se adiantar.

Na repetição da cobrança, Henrique Dourado tentou de forma mais agressiva tomar a bola e bater o pênalti. Bruno Rodrigues sustentou a posição e, mesmo com empurrões e até xingamentos, foi para a cobrança novamente.

Na segunda vez, Bruno Rodrigues cobrou para fora. Após perder o pênalti, o camisa 9 celeste chorou, e o zagueiro Nino e o lateral-direito Guga, ambos do Fluminense, confortaram o rival.

No momento do pênalti, o Cruzeiro perdia por 2 a 0 e tinha acabado de ficar com um a mais em campo. O jogo no Mineirão, em Belo Horizonte, foi válido pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.