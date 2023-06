Jogo beneficente com Éder Militão e famosos é cancelado; veja a nota 

Neste domingo (25), foi anunciado o cancelamento do amistoso “Éder Militão & Amigos Contra Fome”. A decisão foi tomada pela equipe responsável pelo evento.

Veja o comunicado:

Prezados parceiros, patrocinadores e fãs,

Gostaríamos de notificar a todos que a equipe realizadora do evento “ ÉDER MILITÃO & AMIGOS CONTRA FOME” vem de forma pública e transparente comunicar de forma oficial o cancelamento do referido evento, que estava previsto para ocorrer no dia 27 de junho em Campo Grande, MS. Nós da equipe realizadora, após todo o estudo necessário para prática do evento, identificamos que por questões ligadas a agenda do nosso anfitrião e parceiro Eder, não seria possível a sua chegada até a cidade em tempo hábil para realização do evento, com toda tranquilidade e atenção que gostaríamos de presentear os fãs, parceiros e patrocinadores. Tivemos semana intensa de negociações e muito esforço da equipe realizadora deste evento, para concluir todas as liberações e alvarás necessários para realização com segurança e comodidade pretendidas por toda equipe, dentro do prazo estipulado para divulgação e preparação do evento. Mas, como exigência ligada ao nome do grande atleta e todos os amigos e parceiros envolvidos, decidimos assim, por não apresentarmos da forma exata que pretendíamos todos os requisitos de comodidade, conforto, segurança e entretenimento pelo cancelamento.

Gostaríamos de pedir assim, desculpas por qualquer inconveniente que possa ter causado e agradecer pela compreensão. Já estamos trabalhando de forma constante com todos os parceiros para encontrar uma nova data para a realização do evento e entraremos em contato assim que possível.

Caso haja alguma dúvida ou necessidade de esclarecimento, por favor, entre em contato conosco pelos meios de comunicação disponíveis.

Atenciosamente, Luiz Carlos Araújo.