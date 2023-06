Jogo de Militão e famosos em Campo Grande: como adquirir ingresso?

Enfim foram divulgadas informações sobre os ingressos para o jogo beneficente organizado pelo zagueiro do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Éder Militão, com ídolos do futebol e celebridades em Campo Grande. O amistoso “Amigos Contra a Fome” está marcado para a próxima terça-feira, 27, às 20h30, no estádio Jacques da Luz – Moreninhas.

ENTRADA

A entrada custará 6 kg de alimento não perecível por pessoa. A troca da doação pelos ingressos, que são limitados, deve ser feita a partir de segunda-feira, 26, nos seguintes locais:

Ciclo Reis – Loja I: Av. das Bandeiras, 79;

Ciclo Reis – Loja II: Av. Coronel Antonino, 1930;

Legal Supermercados – Loja I: Av. Júlio de Castilho, 3540;

Legal Supermercados – Loja II: R. Alberto Sabin, 1075.

Não serão aceitos alimentos na porta do estádio para não tumultuar a entrada dos torcedores. Todos os produtos arrecadados serão doados para instituições de caridade.

Convidados

Nas redes sociais, o “Amigos contra a fome” já divulgou os vídeos dos ex-jogadores Emerson Sheik e Marcelinho Carioca, e dos cantores MC Daniel e Naldo Benny.

A expectativa é de que Vini Jr e Rodrygo, companheiros de Éder Militão no Real Madrid e na seleção estejam presentes no evento, além de outros ex-jogadores.