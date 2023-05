Jogos Indígenas Urbanos reúnem mais de 2 mil pessoas no Parque do Sóter

Foto: Ana Paula Fernandes

Com a participação de atletas de 19 comunidades indígenas da Capital, a 16ª edição dos Jogos Indígenas Urbanos de Campo Grande atraiu cerca de duas mil pessoas ao Parque do Sóter, neste domingo (30). Foram disputadas as modalidades de arco e flecha masculino, lança masculino, atletismo, corrida masculina e feminina, cabo de guerra masculino e feminino, futebol society masculino, futsal feminino e voleibol 4×4 masculino e feminino.

“É muito importante a realização e participação desses jogos, pois, são um resgate da cultura dos povos originários. Nós, enquanto gestores, nos empenhamos para criar políticas públicas que assegurem a valorização e a perpetuação das raizes culturais. No caso dos Jogos Indígenas, além da promoção cultural, ainda é um estímulo à prática esportiva, oportunizamos o despontar de talentos das mais diferentes modalidades nas comunidades”, destacou a Prefeita Adriane Lopes.

O cacique Terena Josias Ramires, da aldeia Marçal de Souza, representada por mais de 70 atletas, falou sobre a importância do evento. “Ações como esta, que engrandecem a nossa cultura, no esporte coletivo e individual é de grande importância. Saímos daqui campeões no vôlei e atletismo, ficamos muito felizes.”

O artesão Júlio Santana da Silva, de 42 anos, da Aldeia Marçal de Souza, prestigiou o evento e elogiou a iniciativa. “Temos a oportunidade de participar de competições, de desenvolver nossos talentos nas mais diferentes modalidades e tudo isso, sem perder a nossa essência, que é fundamental. A Prefeitura está de parabéns, o evento está lindo”.

Jamile Fernanda Soares, de 16 anos, da Comunidade Água Bonita venceu a prova de 400 metros, no atletismo em seu segundo ano participando dos Jogos. “Ano passado fiquei em segundo lugar e hoje consegui chegar em primeiro. Por conta dos compromissos com os estudos, fica difícil manter uma rotina de treinos, mas graças a Deus, deu tudo certo. É bom saber que a gente está no caminho certo”.

O cacique da Comunidade Indígena Vivendas do Parque, Adolfo Fonseca Loureiro, ressaltou a importância da atividade física para evitar doenças e para afastar os jovens do mundo das drogas. “A atividade física é uma importante arma no combate a muitos males, né? Ajuda o jovem a encontrar seu caminho, e esse evento é um estímulo”.

“O evento foi maravilhoso. O congraçamento entre as etnias foi atingido. A cada ano, vivemos novas experiências e vamos evoluindo. Foi lindo ver as famílias presentes no Sóter, praticando atividade física, apoiando o esporte. O evento vem para valorizar o esporte e a cultura dos povos indígenas e, quem veio ao Parque hoje, pode ver essa atmosfera incrível”, comentou Odair Serrano, diretor-presidente da Funesp.

Os jogos são realizados pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Gerência de Organização de Eventos – GOE, da Fundação de Esportes (Funesp) e parceria com a Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humano (SDHU).

Participaram desta edição, atletas das comunidades Água Bonita, Darci Ribeiro, Parawá, Marçal de Souza, Estrela do Amanhã, Novo Dia, Água Funda Upê Noty, Peyo Kaxe, Jardim Inapólis, Tarsila do Amaral, Vivendas do Parque, Nova Canaã, Portal Caiobá, Ceramista, Roda Velha, Novo Dia, Vila Terena, Noroeste, jardim Anache, Acadêmicos indígenas. Neste ano, o evento celebrou a memória de Adierson Venâncio Mota, liderança indígena e um dos idealizadores dos Jogos Urbanos Indígenas.