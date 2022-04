Neste domingo (10), a partir das 8h, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), realiza o 15º Jogos Urbanos Indígenas, no Parque do Sóter.

Serão disputadas as modalidades de arco e flecha masculino, lança masculino, atletismo, corrida (masculino e feminino), cabo de guerra (masculino e feminino), futebol de campo masculino, futsal feminino e voleibol 4×4 (masculino e feminino).

Ao todo, irão participar 1048 atletas em várias modalidades. Serão 18 comunidades participando: Água Bonita, Água Funda, Arnaldo Estevão de Figueiredo, Caiobá, Ceramista e Comunidade Parawá.

Participarão também as comunidades: Darcy Ribeiro, Estrela do Amanhã, Inamaty Kuxonety Nova Esperança, Indubrasil, Jardim Inápolis, Kadwel Monte Castelo, Marçal de Souza, Novas Canaã, Novo Dia Santa Mônica, Planalto, Tarsila do Amaral e Vivendas do Parque.

Os jogos têm o intuito de desenvolver o intercâmbio esportivo entre as comunidades indígenas do município, valorizando o caráter educativo e comunitário. Além de promover o esporte como resultado das atividades desenvolvidas nas aldeias.

A competição está sendo organizada pela Gerência de Organização de Eventos – GOE, da Fundação de Esporte em parceria com a Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos – Sdhu.

Para mais informações sobre os jogos, basta acompanhar o site da própria fundação, por meio do endereço eletrônico: www.campogrande.ms.gov.br/funesp.