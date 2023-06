John Deere leva ecossistema de tecnologia e inovação à Bahia Farm Show 2023

A John Deere, empresa global de tecnologia que fornece, principalmente, software e equipamentos para os setores agrícola, de construção e florestal, marca presença na Bahia Farm Show 2023, a maior feira de tecnologia agrícola e negócios do Norte e Nordeste do Brasil. Com exposição de máquinas e ativações interativas, o estande da empresa apresenta ao público todo o ecossistema conectado e as tecnologias do portfólio da John Deere. O evento será realizado entre os dias 6 e 10 de junho, em Luís Eduardo Magalhães, na Bahia.

Uma das grandes novidades do estande da John Deere é a colheitadeira X9, uma das maiores do mercado. A máquina oferece uma capacidade de colheita 40% maior sem perder a qualidade dos grãos, ao mesmo tempo que usa 30% menos combustível. A X9 pode colher até 160 toneladas de milho de alta produtividade por hora – o suficiente para encher sete caminhões semirreboque por hora.

“A John Deere acredita que o produtor deve ter o que há de mais tecnológico para obtenção da máxima produtividade de sua lavoura, com redução de custos e ganho de sustentabilidade. A X9 representa exatamente isso, um equipamento que permite alto rendimento, perdas muito baixas e melhor qualidade de grãos, atendendo às necessidades de agricultores que buscam maximizar suas operações em culturas como soja e milho, dois dos principais produtos do agronegócio brasileiro. Tudo isso de forma altamente integrada e conectada com o restante da frota dos operadores”, explica Marcelo Lopes, diretor de Vendas da John Deere Brasil.

Além da X9, o estande da John Deere conta com diversas outras máquinas expostas. Dentre elas estão:

Trator 9R – Com tecnologia de ponta, o foco do trator de grande porte é o alto rendimento para grandes propriedades. É considerado o tipo de maquinário agrícola ideal para quando as janelas entre preparo do solo e plantio são pequenas, e muitas vezes sem o clima apropriado para o momento. A potência dos modelos da família 9R varia de 470 cv a 640 cv, com capacidade para cobrir mais hectares por dia, com maior tração, estabilidade, desempenho e inteligência;

Também estão à disposição dos visitantes no estande da John Deere na Bahia Farm Show a colheitadeira S700, a plantadeira DB40 ExactEmerge e os tratores das séries 5E, 6J, 6M, 7J e 8R, disponíveis para todos os tamanhos de produtores rurais. A linha amarela também está representada na feira com as pás-carregadeiras 724K e 524K-II, a motoniveladora 620G, o trator de esteira 750J, a retroescavadeira 310L, e a escavadeira hidráulica 210G, além da vibroacabadora SUPER 800 e do rolo compactador tandem HD14, ambos da Wirtgen.

Pós-vendas

Em meio a tantas máquinas, os visitantes poderão conhecer ainda mais o ecossistema de pós-vendas da John Deere com o Centro de Soluções Conectadas (CSC), que visa a sincronia da gestão e dos equipamentos do campo, por meio de informações armazenadas em nuvem e uma conexão inserida no ecossistema da companhia, e do apoio de especialistas dedicados à análise de dados. “O processo de digitalização da agricultura deixou de ser uma alternativa e passou a ser uma solução. Trabalhamos com captura, tratamento e uso de dados para melhorar a produtividade e sustentabilidade dos clientes”, ressalta Lopes. Além de uma área de demonstração de uso de dados em tempo real, o estande da John Deere conta com um espaço intimista para atendimento de clientes da região.