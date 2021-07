A Deputada Joice Hasselmann prestou nesta segunda-feira (26) um depoimento à Polícia Civil do DF sobre incidente em ocorrido em seu apartamento funcional. De acordo com a parlamentar já a terceira vez que ela depõe sobre o caso. A parlamentar afirmou que na madrugada do dia 18 de julho acordou com marcas de sangue no chão do apartamento onde reside, mas não lembra do que aconteceu. Só percebeu que estava com dois dentes quebrados e um corte no queixo. O Hospital de Brasília constatou cinco fraturas no rosto e na costela em Joice. A Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados está investigando o caso. A parlamentar passou hoje por exames de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal).