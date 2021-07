A Polícia Legislativa não descartou a possibilidade de o marido da Deputada Federal Joice Hasselmann o neurocirurgião Daniel França tenha a agredido. Contudo não há nenhum elemento que aponte a culpabilidade do médico, tampouco nada que claramente diga ser impossível esta tese. Joice e França negam peremptoriamente esta hipótese. De fato, os policiais observaram que não há nenhum sinal nas mãos de França de que ele tenha a agredindo-a. O Médico dize que não teria ouvido nada da agressão pois estava em outro quarto e tenha o hábito de roncar alto. Entretanto os policiais consideram que os gritos prováveis da parlamentar em um ataque poderiam ser ouvidos em outro cômodo. Consideram estranha a demora de Joice e do marido no registro da ocorrência. O ataque teria acontecido na madrugada de sábado para domingo (18/07). O caso só veio à tona na quinta-feira (22/07).