Jojo Todynho passa por cirurgias plásticas após perder 50 kg.

Nesta terça-feira (16), a cantora Jojo Todynho realizou mais um sonho: ela passou por um ‘combo’ de cirurgias plásticas. Após perder mais de 50 kg, a artista resolveu dar uma repaginada no corpo.

De acordo com o ‘Portal LeoDias’, a funkeira retirou o excesso de gordura do abdômen, afinou a cintura, removeu as ‘dobrinhas’ das costas e retirou a pele que sobrou na barriga após o emagrecimento.

“Realizei minha cirurgia hoje com o Dr. Luiz Lima, que fez a minha primeira cirurgia, aliás todas, e estou retornado, porque ‘bom filho à casa torna”, disse ela em um vídeo após passar pelos procedimentos.

O responsável pela ‘recauchutagem’ de Jojo Todynho foi o Dr. Luiz Antônio Correia Lima. A intervenção cirúrgica aconteceu em um hospital no Rio de Janeiro.

Para quem não se lembra, a cantora passou por uma cirurgia bariátrica em agosto do ano passado. A redução de estômago combinada com a dieta e exercícios físicos fizeram a artista perder mais de 50 kg.