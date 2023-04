Jorge Jesus rebate vaias da torcida do Fenerbahçe após tropeço; veja

O português Jorge Jesus não escondeu a irritação com a torcida do Fenerbahçe nesta segunda-feira (24), após o empate em casa, por 3 a 3, com o Istanbulspor, pelo Campeonato Turco.

A torcida do Fenerbahçe reclamou bastante do tropeço, já que a equipe comandada por Jesus vencia o jogo até os 51 minutos do segundo tempo, quando sofreu o gol de empate — o resultado deixou o Fener a seis pontos do Galatasaray, líder do campeonato.

Depois do apito final, Jesus e seus jogadores foram saudar os torcedores do Fenerbahçe com palmas, mas receberam em resposta vaias. O treinador então se irritou, gesticulou bastante e teve de ser acalmado pelo meia Arda Güler.

Assista a Jorge Jesus reclamando com a torcida do Fenerbahçe:

Jorge jesus bu hareketten sonra 5 dk daha fenerbahçe’de kalmamalı. Sen kimsin, ne başardın da taraftara el kol yapıyorsun? pic.twitter.com/shp95quuY2 — Engin Davran (Kanaat önderi) (@Davranengin) April 24, 2023