Jornalista Antônio João é internado no Hospital do Coração

O empresário e jornalista, Antônio João Hugo Rodrigues está internado no Hospital do Coração de Campo Grande.

Segundo familiares e amigos, Antônio João passou mal na última quinta-feira (14) e foi examinado, mas seu quadro ‘piorou’ e ele foi internado para observação.

O comunicador de 75 anos, já passou por um procedimento stent, para limpeza das artérias há alguns anos, ainda de acordo com amigos. Mais informações e atualização do estado de saúde serão repassadas pelo Hospital no período da tarde à família.