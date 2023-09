Jornalista Antônio João morre após cirurgia cardíaca em Campo Grande

Mato Grosso do Sul perdeu o jornalista, empresário e ex-senador Antônio João Hugo Rodrigues.

Ele foi vítima de complicações cardíacas, aos 75 anos de idade, em Campo Grande, cidade onde nasceu (e sempre amou) em 26 de dezembro de 1947.

Como legado, Antônio João deixa seu nome na história não somente do jornalismo sul-mato-grossense, mas na comunicação como um todo, além da política, área que ele compreendia como poucos.

Antônio João ficou conhecido não apenas também por escrever e ter sido diretor do Correio do Estado, empresa aonde começou trabalhar ainda garoto, mas também por ter sido diretor da TV Campo Grande, Mega 94, Rádio Cultura (atualmente Rádio Hora) e até mesmo por comandar na década de 1990 o Diário da Serra, TV Guanandi.

Foi suplente do senador Delcídio do Amaral entre os anos de 2003 e 2011. No entanto, o jornalista atuou como suplente no Senado efetivamente entre abril a agosto de 2006. Nesse mesmo ano, concorreu como deputado estadual pelo PTB, mas em seguida renunciou.

Em 2014, concorreu como senador pelo PSD e, em 2018, novamente como deputado estadual e não foi eleito.

Foi diretor do Grupo Correio do Estado e também vice-presidente da Fundação Barbosa Rodrigues. Era filho dos acadêmicos José Barbosa Rodrigues e Henedina Hugo Rodrigues.

Ganhou com outros jornalistas o Prêmio Esso de Jornalismo por Equipe em 1976, enquanto correspondente do jornal Estado de São Paulo, ao cobrir o efeito das geadas que assolaram o País em 1975 e era ocupante da Cadeira nº 13 da ASL (Associação Sul-Mato-Grossense de Letras), que foi ocupada anteriormente pelo seu pai.