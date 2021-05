Foi morto neste último sábado (22), o jornalista Douglas Silva de 29 anos na vila Nhá Nhá, em Campo Grande. De acordo com relatos de amigos, o corpo do jornalista foi encontrado por volta das 23 horas do último sábado (22). Douglas trabalhava no jornal Diário MS News e foi filiado ao PSD por 12 anos. Ele comunicou sua desfiliação do partido nas redes sociais no último dia 20. A mãe de Douglas morreu em abril deste ano, vítima de leucemia, câncer que ocorre na formação das células sanguíneas, dificultando a capacidade do organismo de combater infecções. Nas redes sociais do jornalista, colegas lamentam a morte dele. A Polícia Civil investiga o caso.