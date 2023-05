José Mourinho, técnico da Roma, tenta voltar ao topo na Liga Europa

José Mourinho, que em 2004 se referiu a si mesmo como ‘O Especial’ quando foi apresentado à mídia como o novo técnico do Chelsea, está tendo uma semana e tanto. Sob o olhar atento do técnico de 60 anos, o clube italiano Roma está bem posicionado para chegar à final da Liga Europa desta temporada, depois de derrotar o Bayern Leverkusen por 1 a 0 no jogo de ida da semifinal na quinta-feira.

Mesmo antes da vitória da Roma, Mourinho também estava sendo vinculado a uma transferência para um dos clubes mais ricos do futebol mundial – o Paris Saint-Germain. Sob Christophe Galtier, o PSG parece prestes a conquistar mais um título da Ligue 1, mas foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique nas oitavas de final, apesar de ostentar algumas das maiores estrelas do esporte – como Neymar Jr., Kylian Mbappé e indiscutivelmente o maior jogador da história, Lionel Messi.

É também um clube em crise, tendo suspendido recentemente Messi por duas semanas depois que ele deixou a França para participar de eventos promocionais na Arábia Saudita. O clube teve que condenar os torcedores por atacar tanto Messi quanto o companheiro de equipe Neymar nas últimas semanas.

Mourinho mostrou que tem personalidade e habilidade para treinar jogadores de ponta em vestiários fragmentados, mas foi rápido em descartar as especulações. “Se eles ligaram, não me encontraram”, brincou ele em entrevista à Sky Sport Italia na quarta-feira, quando questionado sobre os relatórios do PSG.

Antes de ingressar na Roma, Mourinho treinou o Tottenham Hotspur, clube da Premier League, mas foi demitido sem cerimônia pouco antes da final da Carabao Cup em 2021. Desde então, ele voltou às vitórias, levando a Roma ao seu primeiro troféu em 14 anos após a vitória na Europa Conference League na última temporada.

O contrato atual de Mourinho com o clube vai até 2024, mas, com o time em sétimo lugar na Serie A, sua classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada parece depender inteiramente da vitória na Liga Europa. Se seu time falhar, o jornalista de futebol James Horncastle sugere que Mourinho pode ficar tentado tentar vencer a Liga dos Campeões novamente com o PSG – um torneio que ele já venceu com Porto e Inter de Milão.

“Ele vê a Roma como uma forma de se recuperar para outro grande trabalho”, disse Horncastle no podcast Football Daily. “José é alguém que quer vencer onde quer que vá e acho que ele sente que na Roma, a menos que eles comecem a mudar a estratégia e comecem a gastar mais dinheiro, não conseguirão conquistar o título da liga. “Ele gostaria de um projeto condizente com seu legado novamente, que seria a chance de disputar uma Liga dos Campeões”.

Sucesso na Roma

Enquanto os rumores giram em torno de seu futuro, Mourinho ficou feliz por sua equipe ter encontrado uma maneira de vencer a primeira mão da semifinal da Liga Europa. A sua equipa enfrentou o Leverkusen, da Alemanha, comandado por um dos ex-jogadores de Mourinho, Xabi Alonso. As amizades foram deixadas de lado para o jogo de quinta-feira no famoso Stadio Olimpico da Roma, porém, com o gol de Edoardo Bove, no segundo tempo colocando o time italiano à frente antes do segundo encontro em 18 de maio. “Eles têm essa mentalidade, esse desejo e essa empatia – algo que costumo dizer. Eles têm um senso de responsabilidade que os faz querer dar absolutamente tudo para deixar os fãs felizes”, completou.