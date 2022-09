“Rainha da Maisena” relata os perrengues que passa quando vai a festas e eventos. Letícia Ramos sofre de glicogenose, doença que faz ela ter de consumir 20 kg de amido de milho por mês para sobreviver. Hoje, ela compartilha a rotina na internet e atrai a curiosidade de seguidores. Doença rara que afeta o metabolismo do glicogênio no organismo. Para se manter saudável, a auxiliar de cozinha, que reside em Uberaba, precisa manter uma dieta equilibrada, que inclui consumir amido de milho dissolvido em água a cada 3 horas, diariamente.

Consumo este que faz com que Letícia precise levar o amido de milho para onde for, acompanhado de um laudo médico comprovando que a substância é um alimento essencial para ela. Situação que torna fatos na sua vida marcantes. Como este aos 19 anos. “Quando eu ia para as festas, eu levava a bolsa muito pequena e, dentro, o amido em um saquinho de maionese, já que minha mãe tinha uma pizzaria e eu pegava o sachê e colocava lá dentro”, relatou.

Porém, mesmo com o laudo, a influenciadora já teve problemas. Na formatura de medicina de uma prima, apresentou o comprovante, porém, os seguranças, sem entenderem direito a situação, desconfiaram do material.