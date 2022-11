Anderson Delgado dos Santos Martin, de 27 anos executado no Jardim Novos Estados tinha passagem por roubo, tráfico e participação em homicídio há seis anos. De acordo com informações policiais Anderson tinha passagem por roubo em 2012 quando era menor de idade. Em 2016 ele foi preso por tráfico de drogas e no mesmo ano por participação em um homicídio. Não há informações sobre a motivação do crime. Anderson foi assassinado com dois tiros nas costas, um no ombro e um em cada perna. O veículo usado para o crime foi encontrado em chamas em outra região da cidade. O caso segue em investigação.