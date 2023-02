Um adolescente de 17 anos, usando braçadeira com a suástica Nazista, foi detido após arremessar um explosivo de fabricação caseira contra uma escola na manhã de segunda-feira (13) em Monte Mor, na região de Campinas, interior paulista. Ninguém se feriu. Na delegacia o adolescente disse em depoimento que sofria bullying nessa unidade. Segundo o Delegado Fernando Bueno de Castro, da Delegacia de Monte Mor, responsável pela investigação, o jovem afirmou que chegou a quebrar o braço de um colega numa briga. Aos 14 anos, ele parou de estudar e deixou a escola, alvo do ataque. Desde então, ele “vivia trancado no quarto e não saía de casa”.

“É uma pessoa psicologicamente abalada. Ele não fala muito. Só aquilo que você pergunta. Na deepweb, ele começou a se relacionar em fóruns de cunho nazista e de terrorismo”, relatou o delegado. O adolescente aprendera sozinho a montar e confeccionar as bombas caseiras de pregos e os coquetéis molotov por meio das redes sociais. Aos policiais ele revelou que vem estudando o plano de ataque cerca de três anos. “Poderia ter machucado muita gente. A bomba que ele soltou foi a de prego, mas a outra tinha um poder lesivo bem maior”, afirmou Castro.