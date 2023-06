Jovem de 19 anos pede namorada em casamento no Bioparque Pantanal

Michael Patrik Marques Medeiros da Silva, de 19 anos, pediu em casamento Jhuly Bianca Silva Bezerra, de 18 anos, no Bioparque Pantanal, nesta terça-feira (13), feriado de Santo Antônio.

O pedido ocorreu no tanque Neotrópico, o túnel dá impressão de estar debaixo d‘água. Ou seja, o momento pareceu como nos filmes: pedido de casamento romântico debaixo d’água.

Jovem se ajoelhou para pedir namorada em casamento

O casal se conhece há um ano e três meses e namora há um ano.

Em entrevista ao Correio do Estado, Michael Patrik afirmou que escolheu o Bioparque por ser um local especial. A data escolhida, 13 de junho – feriado de Santo Antônio, o “Santo Casamenteiro” – também foi proposital.

“Vai ser lá [Bioparque], tem que ser lá, ainda mais em uma data como esta, especial. Foi proposital escolher a data de hoje, pois é um clima de comemoração”, disse à reportagem.

O pedido foi acompanhado pela mãe de Michael, padrasto, irmã e irmão. O rapaz estava planejando esse momento há três semanas. “Estava muito ansioso, contava os dias para chegar o dia de hoje”, contou empolgado.

Jhuly não conteve a emoção e ficou muito feliz com a surpresa. “Não imaginava que ele iria me pedir em casamento. Eu disse sim, estou muito feliz, não esperava, mas foi lindo. O Michael para mim representa meu lar, minha casa, onde eu me sinto segura perto dele”, afirmou a jovem, emocionada.

Michael e Jully

Já Michael, não esconde a felicidade em estar noivo. “A Jhuly representa para mim o ponto de paz, conforto, carinho. É uma coisa bem amorosa mesmo”, disse.

Questionado pela reportagem quando acontecerá o casamento, o casal afirmou que vai guardar dinheiro para que uma festa linda aconteça.

“Só estou tentando juntar um dinheiro a mais para casarmos já, fazer uma festa bem bonita e confortável”, disse.

CRÉDITO: CORREIO DO ESTADO