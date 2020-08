A mãe de um jovem de 24 anos procurou a Delegacia de Polícia ontem (10) para registrar um B.O. de desaparecido desde o dia 7. No dia do sumiço ela teria apanhado de um grupo de pessoas e foi ameaçada. Segundo a genitora a filha sofre de distúrbios psiquiátricos e usa medicamento controlado. No dia do desaparecimento a moça teve um surto jogou pedras nas casas de vizinhos e foi agredida por um grupo de pessoas. Segundo o relato da mãe os suspeitos ainda teriam ameaçado levar a jovem ao inferninho.

O Caso foi registrado na DEPAC como desparecimento de pessoas e está em investigação.