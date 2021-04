Jovem de 28 anos foi assaltada, na manhã de quinta-feira (1), em frente de casa na Rua Jaime Ferreira Barbosa, bairro Guanandi, em Campo Grande. Segundo o boletim de ocorrência, ela estava com um mostruário de semijoias nas mãos, quando um homem em uma motocicleta preta se aproximou, colocando a mão na cintura, dando a entender que estava armado. O autor exigiu que a mulher entregasse o mostruário, com cerca de 30 peças, entre brincos, anéis, pulseiras e gargantilhas, todas douradas, e fugiu na sequência. De acordo com a vítima, o acusado é negro e trajava camiseta vermelha, de manga longa, calção jeans e usava capacete, além de uma mochila preta.