APARACIDA DO TABOADO-MS (Correspondente) – Jovem (19) é detido na noite de domingo (30), por ato obsceno no município. Ele totalmente nu e com uma lanterna iluminando seu corpo tentava chamar a atenção da vizinha (18), que lavava o quintal. A vítima acionou a PM que encontrou no local o autor despido. Ele alegou que estava doente e passava pomada no corpo, por isso estava nu. Ele acabou detido e levado à Delegacia, onde foi autuado por ato obsceno.