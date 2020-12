PMA de Campo Grande receberam denúncia nesta sexta-feira (4), de que uma pessoa que reside em uma Kitnet, nos fundos de uma residência no bairro São Corado estava deixando um cachorro sem raça definida em situação de maus tratos.

A PMA foi ao local e constatou que o animal se encontrava sem alimentação e água, apresentando visíveis sinais de desnutrição, sarna e doente, inclusive, com paralisação parcial das patas traseiras e sinais que indicavam leishmaniose. No ambiente havia muito resíduo doméstico, fezes e o animal ficava exposto às intempéries, por não haver lugar disponível para ele se abrigar.

Os Policiais viabilizaram água e alimento para o cachorro, tendo em vista que a proprietária do animal não estava no local. Uma equipe veterinária do Centro de Controle de Zoonoses foi acionada para fazer o recolhimento do cão. A equipe fez contato via telefone com a infratora, que se recusou a ir ao local.