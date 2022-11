João Paulo Martines Silva, 18 anos após ser perseguido por um motociclista foi baleado com três tiros na avenida General Alberto Carlos Mendonça, com a Vitório Zardo, no São Conrado, em Campo Grande. A vítima relatou ser usuário de drogas e que o autor passou por ele e efetuou os disparos. Ele saiu correndo e caiu ferido em frente a uma clínica odontológica, na Aberto Mendonça. Os tiros acertaram o ombro a virilha que saiu pela nádega e a cintura de raspão. Socorrido pelos Bombeiros a Santa Casa. Seu estado de saúde é estável. O caso segue em investigação.