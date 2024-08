Jovem é eletrocutado enquanto soltava pipa em Maracaju

Adolescente tem queimaduras de 2º grau após pipa encostar em fio de alta tensão na rua Almir de Moraes, Conjunto Ilha Bela, em Maracaju. Após receber a descarga o jovem caiu no chão. Os Bombeiros o encaminharam com queimaduras pernas, abdômen e tórax, além de queimaduras de 2º grau em ambos os pés, provavelmente nos pontos de saída da descarga elétrica e com dores nos braços ao Hospital do Município.

Diante da gravidade com queimaduras de 54% no corpo foi transferido em vaga zero a Santa Casa de Campo Grande.O uso de chinelos pelo garoto ajudou a reduzir a gravidade dos ferimentos.