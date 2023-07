Jovem é espancado após acidente de trânsito no Jardim Noroeste

Homem é espancado após se envolver num acidente de trânsito no Jardim Noroeste em Campo Grande. A vítima colidiu na traseira do carro do dono de um bar. Ele disse que pagaria pelo conserto, mas no momento estava sem condições. Mas tarde o proprietário acompanhado de um homem foram até sua casa e o espancaram na frente de seu filho com golpes de taco de baseball escrito “fiado”. Além de furtarem dois celulares da vítima. A polícia foi acionada, mas não encontrou o autor. O caso segue em investigação.