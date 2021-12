Fany Maria Yegros (23) foi executada a tiros em uma atentado por volta das 18h30 de segunda-feira (20) em Sargento José Félix López, distrito paraguaio conhecido como Puentesiño, no departamento de Concepción. Fany estava acompanhada de sua amiga Ninfa Estela Valbuena Carballo (28) em um salão de beleza, no Bairro La Suerte, quando o local foi invadido por um pistoleiro. O autor chegou ao local em uma moto acompanhado de um comparsa desceu adentrou o estabelecimento comercial e executou Fany com um tiro na cabeça. Ninfa foi baleada e encaminhada ao Hospital de Bella Vista Norte em estado grave. Os autores fugiram em seguida ao crime. Ainda não se sabe do motivação do atentado.