Alexandre Pereira Morimoto de 19 anos foi executado a tiros no Aero Rancho em Campo Grande. O pistoleiro estava numa moto vermelha e fez pelo menos quatro disparos contra a vítima. A vítima estava sentada numa cadeia ao ver o algoz se levantou e tentou sair correndo, mas foi crivado de balas morrendo no local. A Perícia esteve no local e encaminhou o corpo ao IMOL. As Polícias Militar e GOI estiveram na ocorrência. O caso segue sendo investigado pela 5ª Delegacia de Polícia Civil.