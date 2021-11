Jonatan Wesley Borges da Silva(20) morreu nesta manhã de segunda-feira (22) na Santa Casa. Ele foi alvejado por três tiros hoje por volta das 2 horas da madrugada no bairro Jardim Centro-oeste em Campo Grande (MS). Os disparos atingiram tiros dois no abdômen e um no braço. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou os primeiros socorros. O rapaz precisou ser reanimando pelos socorristas. Segundo testemunhas uma pessoa mascarada havia feito os disparos contra a vítima, que foi levada para a Santa Casa. Não se sabe os motivos para o crime e nem quem seria o autor dos disparos. A Polícia continua investigando o caso.