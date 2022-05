Everton Lourenço da Rocha de 28 anos foi executado com um tiro na nuca dentro de um Gol. O corpo de Everton foi encontrado na madrugada de sexta-feira (6), nas proximidades do estádio municipal, na Rua Santo Caobianco em Itaquiraí. A perícia esteve no local e encaminhou o corpo ao IML. Não há informações sobre a autoria do homicídio. O caso é investigado pela polícia.