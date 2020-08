ANTÔNIO JOÃO-MS (Correspondente) – Fábio Júnior Cardoso Dias (21) foi executado na manhã de hoje (24), no município. A vítima possui inúmeras passagens pela polícia e foi morto no cruzamento das ruas Vicente Soares e João Nunes. O corpo foi encaminhado ao IML de Ponta Porã onde será submetido a necropsia e depois liberado para o sepultamento. O delegado Patrick Linares que está a frente do caso já iniciou as investigações para descobrir e prender o autor do crime.