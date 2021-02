SONORA-MS (Correspondente) – Paulo Sérgio Ferreira Mendes (18) foi executado na noite de domingo (7) na cidade. Moradores da região da rua Das Chácaras ouviram tiros e ao saírem para verem o que havia acontecido encontram a vítima caída no chão. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu antes de dar entrada no hospital. Segundo o irmão de Paulo ele não tinha envolvimento com o crime e estava a pouco tempo na cidade. O caso está sendo investigado.