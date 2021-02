Rapaz é esfaqueado ao defender jovem numa festa no sábado (6) no bairro Nova Lima, em Campo Grande/MS. O autor discutia com sua ex-namorada por teria ficado com ciúmes de um amigo que estava dando em cima da menina. Ele disse a ele para ir embora para casa. Nesse momento a vítima e mais dois amigos foram defender a mulher e todos entraram em luta corporal. No calor da confusão o autor deferiu um soco no rosto da vítima e depois um golpe de canivete em seu abdômen. Ele tentou fugir pulando muros de casa, mas foi contido pelas pessoas que estavam na festa. A vítima foi socorrida até a UPA do Nova Bahia.

A Polícia foi acionada e o autor conduzido a Delegacia de Polícia. Nesta segunda-feira (8) deverá ser decidido numa audiência de custódia sua prisão preventiva ou não.