Jovem de 27 anos é flagrada no Aeroporto Internacional de Campo Grande com malas recheadas de maconha. A droga foi descoberta por meio do raio-x do aeroporto. Ela disse que foi contratada por um desconhecido por R$ 2 mil para levar a droga de Campo Grande a Recife e usaria o dinheiro para reformar sua casa e ajudar seu filho. A sua prisão foi decretada após audiência de custódia.