ITAQUIRAÍ-MS (Correspondente) – Jeferson Torres Macedo (25) foi executado hoje (13) no portão de casa com tiros na cabeça e no tórax no município. Os pistoleiros chamaram a vítima que estava com a esposa em casa. Ele dize a esposa que iria resolver umas “coisas”. Minutos depois ela escutou alguns tiros. E ao sair pra ver o que estava acontecendo viu um carro fugindo em alta velocidade. Jeferson já teria cumprido pena por tráfico de drogas em São Paulo. O caso está em investigação.