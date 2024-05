Jovem é presa após matar a ex-esposa a facadas em Japorã

A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão em desfavor de autor de Homicídio Qualificado praticado em desfavor de sua ex-esposa ocorrido no ano de 2010. Na época dos fatos, o autor chegou a residência dela no Assentamento Tagros em Japorã e a matou com uma facada no tórax.

Após o crime autor fugiu para Iguatemi, onde foi perseguido pelas forças policiais, sendo apreendida a moto utilizada por ele e a faca usada no crime.

Após a instrução do procedimento na Justiça Estadual de Mundo Novo, a sentença condenatória transitou em julgado no ano de 2022, sendo expedido o mandado de prisão. Estando o autor foragido os investigadores o localizaram e o prenderam.