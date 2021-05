Jovem (20) foi presa comandando uma “boca-de-fumo” na tarde de quinta-feira (20) no bairro Jardim Monumento em Campo Grande (MS). A ação foi deflagrada com o apoio da DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) no qual resultou na apreensão de uma paradinha de pasta base de cocaína apreendido em poder de um usuário, sendo também apreendido com a conduzida uma pedra de pasta-base de cocaína, além de dinheiro, contabilidade do tráfico e uma balança de precisão. A autuada em flagrante foi apresentada em audiência de custódia.