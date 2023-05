Jovem é presa comandando boca de fumo

Jovem de 24 anos foi presa comandando uma “boca-de-fumo” em Naviraí. Após investigações os policias deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão numa casa no Residencial Ipê. No local os policiais apreenderam maconha e diversas porções de outros entorpecentes. Além da apreensão de um celular da marca Xiaomi e uma balança eletrônica de precisão, razão pela qual a proprietária do imóvel, foi autuada em flagrante pelo delito de tráfico de drogas.