A SENAD prendeu uma mulher transportando 1 Kg e 381 g de Skunk para vender no Brasil numa van de passageiros de Azotey para Pedro Juan Caballero. No mercado Brasileiro esta droga tem um custo alto devido o THC concentrado do psicoativo da erva. Presa ela foi encaminhada a sede da SENAD em Pedro Juan Caballero.