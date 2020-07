Na noite de ontem (15) os policiais militares prenderam no Terminal Rodoviário Senador Antônio Mendes Canale em Campo Grande uma jovem (21) em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Durante a abordagem e entrevista da mulher foi encontrado dentro da sua vários tabletes de maconha e que após pesagem emitido pela Delegacia Especializada, perfez um total de 15.530 Kg de droga.

A jovem ao ser indagada relatou que foi aliciada por um amigo da sua cidade no estado do Espirito Santo e que decidiu vir a cidade de Dourados/MS onde recebeu a mochila com a droga de uma terceira pessoa. Também acrescentou que receberia a quantia de R$ 2.000,00 pelo transporte. Durante a ocorrência foi solicitado o apoio de uma policial feminina para busca pessoal na delinquente e durante a mesma foi encontrado pela policial feminina um aparelho de celular dentro da calcinha.

A infratora da sociedade foi encaminhada a delegacia de plantão para providências cabíveis e a droga encaminhada e entregue na Delegacia Especializada.