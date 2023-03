Um jovem de 25 anos foi preso acusado de lesão corporal e assédio sexual contra uma mulher em Dourados. De acordo com informações policiais, uma mulher de 40 anos e um homem de 25 discutiam em frente à base militar. Ambos informaram aos militares que alugaram uma casa em Vila Vargas para servir de ponto de apoio ao transporte de mercadorias oriundas do Paraguai e fizeram uma reunião com colegas de profissão. A vítima relatou que após a confraternização o autor tentou convencê-la a manter relação sexual. E diante da negativa dela houve uma briga. O autor seguiu até o seu quarto, momento que ela arremessou uma faca em direção a ele, vindo a lesioná-lo. Na sequência ela correu em direção à unidade da polícia militar do distrito. Os envolvidos foram encaminhados à DEPAC do Município.