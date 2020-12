O GOI prendeu um jovem (25) neste domingo acusado de estuprar a enteada de apenas sete anos no Jardim Noroeste, em Campo Grande/MS. Após denúncias os policiais fora a casa do suspeito e se depararam com o acusado ao lado da mãe da menina. A morada informou aos policiais que no sábado ouviu a filha relatando que o padrasto tentou estuprá-la e num primeiro momento não acreditou. Mas no domingo a garota voltou a procura-la relatando que foi abusada. A mãe então acionou os policiais que deram voz de prisão por estupro de vulnerável. O caso foi registrado na DEAM.