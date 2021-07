Um jovem, de 25 anos, acabou preso e levado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), na noite desta quarta-feira (21), em Campo Grande, depois de agredir a namorada (22) e uma amiga da vítima.

As agressões começaram com discussões na parte da manhã de quarta (21), sendo que à noite, o homem ficou descontrolado e passou a fazer um quebra-quebra na casa, que o trio tinha alugado já que estavam na cidade para fazer a venda de aparelhos de fisioterapia. O trio é de Minas Gerais.

A polícia foi ao local e encontrou vários pratos quebrados, comida espalhada pelo chão. A namorada do autor contou que a discussão começou por ciúmes e que ele deu socos na cabeça dela, além de empurrões e, quando a amiga tentou defender, também foi agredida.

Ele estava armado com uma faca e fazia ameaças de morte contra a jovem dizendo, “vou beber sangue de mulher hoje”. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia.