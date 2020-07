BATAGUASSU-MS (Correspondente) – Jovem (21) é preso após ameaçar a mãe de morte. A mãe solicitou os policiais que fosse a sua casa no Jd. Irmãos Solito, onde o filho (39) sob efeito de drogas estava a ameaçando com uma garrafa de vidro. Num dado momento o mesmo se apossou de uma faca. A vítima se trancou nuns quartos da casa. Antes de fugir do local ele quebrou alguns pertences do imóvel. Diante das características do acusado, a guarnição saiu em rondas e logrou êxito em localizá-lo, há uma quadra do local dos fatos. Ele foi abordado e detido.

Diante dos fatos, acusado e vítima foram encaminhados à DP sendo o jovem autuado em flagrante pela Autoridade Policial.