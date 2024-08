Jovem é preso após arremessar celular e droga para dentro da Máxima

Jovem de 21 anos é preso arremessando drogas e celulares para dentro da masmorra da Máxima em Campo Grande. O rapaz usou um drone para fazer o arremesso. Ele havia sido contratado para fazer o “arremesso “serviço” por R$ 1 mil. Havia recebido metade do pagamento via Pix. Segundo o autor, o material arremessado seria para o detento conhecido como “Guga”.

Segundo o criminoso, um motoentregador entregou o drone e a chave de uma casa no bairro Jardim Noroeste até sua casa no bairro Aero Rancho. Depois seguiu as orientações transportou o veículo aéreo não tripuladoaté uma área de mata, utilizando para lançar os materias ilícitos da dentro do presídio.

Foram arremessados aproximadamente 600 gramas de cocaína, 200 gramas de maconha e um celular para dentro da unidade prisional.