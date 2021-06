PONTA PORÃ – MS (Correspondente) – Jovem (26), é preso ao arremessar maconha para dentro do Presídio “Ricardo Brandão”. O fato ocorreu por volta das 14h18 desta terça-feira (8), quando agentes penitenciários perceberam que algo havia sido arremessado para dentro do estabelecimento, caindo no campo de futebol, localizado na área interna do presídio.

Em seguida, os agentes avistaram pelo lado de fora que um homem havia saído correndo. Os agentes acionaram a PM, descrevendo as vestes e características do suspeito, que foi localizado próximo a um cemitério. Preso, o homem confessou ter arremessado droga para dentro do presídio e foi encaminhado juntamente com a droga para á delegacia, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.