Com documento falso, jovem de 23 anos que cumpre pena por roubo e estava evadido do Sistema Prisional foi preso no Zé Pereira com uma pistola Taurus, com brasão da PMMS. Identificado ele foi detido pelo uso de documento falso, receptação e porte ilegal de arma de fogo e sua prisão decretada em audiência de custódia. A arma havia sido furtada em 2017 e pertencia a um Major da PMMS.