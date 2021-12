APARECIDA DO TABOADO-MS (Correspondente) – A Polícia Civil prendeu na última sexta-feira (10) um suspeito de tráfico de drogas em um imóvel localizado na Rua Maria Antonio da Jesus, Tia Chica I no município. O jovem de 19 anos cultivava um pé de maconha de aproximadamente 1,70 metros no quintal de casa como “árvore de natal”. No quarto do rapaz foi encontrado uma muda de maconha num pote de vidro. O indivíduo foi apresentado a Autoridade Policial de plantão, o qual determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, após, seu recolhimento a uma das celas da carceragem, onde permanece até o presente momento a disposição da Justiça.