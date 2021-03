Caarapó-MS (Correspondente) – A Polícia Rodoviária Federal recuperou na quinta-feira (11) uma caminhonete roubada na BR-163. Dois homens foram presos. Os policiais abordaram uma Chevrolet/S10, com placas falsas do Rio de Janeiro (RJ). O motorista, de 22 anos, demonstrou nervosismo, levantando as suspeitas da equipe.

Após checagem aos sinais de identificação, os policiais descobriram que a caminhonete possuía registro de furto, desde março de 2020, no Rio Grande do Sul. O motorista confessou ter pego o veículo em Dourados (MS) e deveria entregá-la em Amambai (MS), pela quantia de R$ 1.000,00. Disse também que outro homem fazia o serviço de batedor durante a viagem. Com a informação, a equipe localizou o suspeito, de 29 anos, que estava com uma motocicleta Honda/CB300, e tentou fugir com a chegada da polícia, mas foi detido. Os dois presos foram encaminhados para a Polícia Civil do Município, junto com os veículos.